МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном

Армения готова начать переговоры с Азербайджаном при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы приветствуем тот факт, что главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решению конфликта мирным путем. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994-1995 годов.

Возобновить мирный диалог между странами под эгидой ОБСЕ призвала ООН.

ООН призывает Баку и Ереван возобновить мирные переговоры