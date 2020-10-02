МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном
Армения готова начать переговоры с Азербайджаном при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сообщении, которое 2 октября появилось на сайте ведомства, подчеркивается.
Мы приветствуем тот факт, что главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решению конфликта мирным путем. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994-1995 годов.
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Тем временем, на линии соприкосновения не прекращаются столкновения. Обстрелы ведутся круглосуточно. Число погибших и раненых, в том числе среди мирного населения, продолжает расти.