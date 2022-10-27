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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта

27 октября 2022 19:00
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта-1

В это мрачное для Ирана время белорусский лидер адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подробнее о происшествии читайте здесь.

# Теракт # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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