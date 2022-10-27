Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В это мрачное для Ирана время белорусский лидер адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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