Европейская политика давно идет вразрез с интересами простых граждан. И эта тенденция проявляется не только в аграрном секторе. В Молдове по данным Национального бюро статистики, цены на услуги ЖКХ за год выросли больше чем на 13 %. Даже индексация пенсий не способна компенсировать рост инфляции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне падения уровня и качества жизни простых молдаван, чиновников получают надбавку к зарплате «за вклад в процесс евроинтеграции».

В июле в стране запланированы парламентские выборы, а вслед за ними назначат и досрочные президентские. Об этом заявил в интервью бывший лидер страны Игорь Додон. По словам политика, к концу лета необдуманные решения Майи Санду приведут ее команду к политическому краху. Додон уверен, что граждане Молдовы настроены добиться импичмента, а в последствии и досрочных президентских выборов.

Напомним, что за период мандата нынешней власти, страна потеряла военный и экономический нейтралитеты. Эксперты признают: присоединение к антироссийским санкциям ежегодно разрушает ВВП страны. В связи с этим действующий президент Молдовы удостоилась звания марионетки брюссельских бюрократов.