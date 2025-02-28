Фермеры Чехии и Словакии в знак протеста заблокировали тракторами границу
Социально-ореинтированная политика – характерная для Беларуси, не самая сильная сторона Европы. В странах Евросоюза нарастает недовольство фермеров. К протестному движению присоединяются все больше людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередные манифестации объединили словацких, чешских, австрийских и венгерских аграриев. Чтобы привлечь внимание к проблемам в отрасли участники заблокировали тракторами границу Чехии и Словакии в районе города Голич.
Аграрный бизнес требует отменить соглашение между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, заключенное в декабре, и вернуть пошлины на импорт украинской сельхозпродукции. Аграрии обвиняют власти в создании на внутреннем рынке неравной конкуренции. Известно, что южноамериканским и украинским фермерам Евросоюз не выставляет таких строгих стандартов, как своим.
Мне приходится выполнять невероятное количество обязательств, бумажной работы, регистраций и в то же время я не могу продавать товары по той цене, по которой их сюда импортируют с Дальнего Востока и из Южной Америки. Они используют в выращивании сельскохозяйственных культур ядовитые вещества, которые были запрещены Европейским союзом в течение многих лет.
Таким образом некачественная продукция нескончаемым потоком поставляется на прилавки европейских магазинов, в то время как собственные продукты пропадают под бюрократическим прессом недальновидной политики Брюсселя. Напомним, в 2024 году по всей Европе также прокатилась волна протестов. Фермеры заявляли, что сталкиваются с несправедливым ущемлением прав и просили защитить население от низкопробного продовольствия. Но, судя по всему, Еврокомиссия не собирается делать работу над ошибками. Сообщается, что чиновники уже готовят новое соглашение по торговле с Мексикой и Таиландом.