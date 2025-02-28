Фермеры Чехии и Словакии в знак протеста заблокировали тракторами границу

Социально-ореинтированная политика – характерная для Беларуси, не самая сильная сторона Европы. В странах Евросоюза нарастает недовольство фермеров. К протестному движению присоединяются все больше людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные манифестации объединили словацких, чешских, австрийских и венгерских аграриев. Чтобы привлечь внимание к проблемам в отрасли участники заблокировали тракторами границу Чехии и Словакии в районе города Голич. Аграрный бизнес требует отменить соглашение между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, заключенное в декабре, и вернуть пошлины на импорт украинской сельхозпродукции. Аграрии обвиняют власти в создании на внутреннем рынке неравной конкуренции. Известно, что южноамериканским и украинским фермерам Евросоюз не выставляет таких строгих стандартов, как своим.