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Трамп резко оборвал выступление премьер-министра Великобритании

28 февраля 2025 14:32
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Профессор из Великобритании Гленн Дизен подверг критике Соединенное Королевство за его неправильно понятую веру в особые отношения с США. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп прервал речь британского премьер-министра Кира Стармера, в частности по поводу Канады.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания и Маврикий достигли договоренности, но было выдвинуто мнение, что премьер-министр Великобритании хотел заключить сделку до возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп резко оборвал выступление премьер-министра Великобритании-1

Фото: pixabay

По данным The Guardian, Соединенное Королевство не решается подписать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до окончания срока президентства Трампа.

Кроме того, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США и ввел 25-процентные тарифы на товары. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что тарифы будут приостановлены на 30 дней, но признал утверждение Трампа о территориальных притязаниях. Ожидается, что тарифы вступят в силу 4 марта.

# Международная политика

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