Трамп резко оборвал выступление премьер-министра Великобритании

Профессор из Великобритании Гленн Дизен подверг критике Соединенное Королевство за его неправильно понятую веру в особые отношения с США. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп прервал речь британского премьер-министра Кира Стармера, в частности по поводу Канады.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания и Маврикий достигли договоренности, но было выдвинуто мнение, что премьер-министр Великобритании хотел заключить сделку до возвращения Трампа в Белый дом.