МИД РФ: США выдали агреман на назначение нового посла России

Это произошло на встрече делегаций России и США в Стамбуле.

США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России, сообщил МИД. Об этом пишет РИА Новости.

Дарчиев скоро отправится на место службы. Дарчиев родился 14 мая 1960 года, окончил МГУ в 1983 году, кандидат исторических наук.

Владеет английским и французским языками, работает в МИД с 1992 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Был послом в Канаде с 2014 по 2021 год. Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул пост в октябре прошлого года.