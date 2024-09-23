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В результате израильских атак по Ливану погибли 325 человек

23 сентября 2024 19:53
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Ливано-израильский конфликт вплотную приблизился к началу большой полноценной войны. 23 сентября ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе находящиеся и в глубине страны. В результате атак погибли 325 человек, еще более 1200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате израильских атак по Ливану погибли 325 человек-2

Как сообщает ливанская сторона, израильская авиация атакует волнами, не давая передышки. В самом Министерстве обороны сейчас рассматривают возможность проведения масштабной наземной операции в Ливане, чтобы в том числе создать буферную зону, которая будет занимать несколько километров к северу от границы с Израилем. Эту информацию косвенно подтверждает активная переброска армейских подразделений с южного направления в секторе Газа. Сейчас в полной боевой готовности находится около 20 000 солдат.

В результате израильских атак по Ливану погибли 325 человек-4

Обострение на границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане неделей ранее, в результате чего различные ранения получили свыше 4 000 человек, несколько десятков скончались от полученных увечий. 

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# Международная политика

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