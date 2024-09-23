В результате израильских атак по Ливану погибли 325 человек

Ливано-израильский конфликт вплотную приблизился к началу большой полноценной войны. 23 сентября ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе находящиеся и в глубине страны. В результате атак погибли 325 человек, еще более 1200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает ливанская сторона, израильская авиация атакует волнами, не давая передышки. В самом Министерстве обороны сейчас рассматривают возможность проведения масштабной наземной операции в Ливане, чтобы в том числе создать буферную зону, которая будет занимать несколько километров к северу от границы с Израилем. Эту информацию косвенно подтверждает активная переброска армейских подразделений с южного направления в секторе Газа. Сейчас в полной боевой готовности находится около 20 000 солдат.