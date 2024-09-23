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«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля

23 сентября 2024 13:48
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Активно готовится к боевым действиям Ливан. Страна подвергается самой массированной за последнее время воздушной атаке Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В командовании израильской армии заявляют, что уничтожают лишь объекты «Хезболлы». В частности, ее ракетные установки, чтобы предотвратить новые удары по еврейскому государству.

«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля-2

Однако эффективность сегодняшних бомбардировок территории Ливана вызывает большие сомнения, так как на севере Израиля сейчас также звучат сирены тревоги и падают ракеты. Сами ливанцы боятся, что полем боя в ближайшие часы может стать вся страна. Этот страх многократно усилился после того, как командование израильской армии призвало жителей срочно покинуть районы, где находятся оружейные склады и штабы «Хезболлы».

«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля-4

Сегодня утром мы услышали, как Израиль начал свою атаку. Он уже провел более 150 рейдов, и теперь они нам говорят бежать из районов, где есть «Хезболла». Нам страшно, но мы надеемся на мирное решение. Мы не хотим войны. 

«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля-6

Мы против войны. Мы не можем больше терпеть эти трагедии. Определенно есть страх, что если «Хезболла» ответит, Израиль начнет масштабную операцию и уничтожит много мирных людей.

Израильская армия наносит удары по Ливану.

# Международная политика

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