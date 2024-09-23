«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля

Активно готовится к боевым действиям Ливан. Страна подвергается самой массированной за последнее время воздушной атаке Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В командовании израильской армии заявляют, что уничтожают лишь объекты «Хезболлы». В частности, ее ракетные установки, чтобы предотвратить новые удары по еврейскому государству.

Однако эффективность сегодняшних бомбардировок территории Ливана вызывает большие сомнения, так как на севере Израиля сейчас также звучат сирены тревоги и падают ракеты. Сами ливанцы боятся, что полем боя в ближайшие часы может стать вся страна. Этот страх многократно усилился после того, как командование израильской армии призвало жителей срочно покинуть районы, где находятся оружейные склады и штабы «Хезболлы».

Сегодня утром мы услышали, как Израиль начал свою атаку. Он уже провел более 150 рейдов, и теперь они нам говорят бежать из районов, где есть «Хезболла». Нам страшно, но мы надеемся на мирное решение. Мы не хотим войны.