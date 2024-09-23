«Мы не можем больше терпеть эти трагедии!» Ливанцы о массированной воздушной атаке Израиля
Активно готовится к боевым действиям Ливан. Страна подвергается самой массированной за последнее время воздушной атаке Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В командовании израильской армии заявляют, что уничтожают лишь объекты «Хезболлы». В частности, ее ракетные установки, чтобы предотвратить новые удары по еврейскому государству.
Однако эффективность сегодняшних бомбардировок территории Ливана вызывает большие сомнения, так как на севере Израиля сейчас также звучат сирены тревоги и падают ракеты. Сами ливанцы боятся, что полем боя в ближайшие часы может стать вся страна. Этот страх многократно усилился после того, как командование израильской армии призвало жителей срочно покинуть районы, где находятся оружейные склады и штабы «Хезболлы».
Сегодня утром мы услышали, как Израиль начал свою атаку. Он уже провел более 150 рейдов, и теперь они нам говорят бежать из районов, где есть «Хезболла». Нам страшно, но мы надеемся на мирное решение. Мы не хотим войны.
Мы против войны. Мы не можем больше терпеть эти трагедии. Определенно есть страх, что если «Хезболла» ответит, Израиль начнет масштабную операцию и уничтожит много мирных людей.
Израильская армия наносит удары по Ливану.