Где дешевле – сравнили цены на коммуналку в Беларуси, Европе и США

Безразличие к людям и отказ от социальных ориентиров в угоду бездумной политики – общая тенденция европейских лидеров. Санкции и прочие методы подрыва собственной экономики привели к энергетическому кризису, который охватил страны ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте посмотрим, сколько сегодня приходится тратить жителям Европы, чтобы поддержать погоду в доме и сравним с суммами в белорусских жировках. Самая дорогая коммуналка в Германии – она превышает 380 евро. При этом если сравнивать страны по доле коммунальных платежей в доходе семьи из четырех человек, то в лидерах будет Латвия. Эти расходы отберут около 12 % ежемесячного бюджета. В Беларуси средний платеж – около 140 рублей и это чуть более 5 % от бюджета семьи. Поддержка населения государством в нашей стране имеет важное значение. Белорусы оплачивают чуть более 80 % себестоимости коммуналки. К слову, эта тема – одна из самых популярных в социальных сетях, в том числе повод для тысяч роликов по всему миру. Кристина Протосовицкая взяла в руки телефон и калькулятор, чтобы подытожить цифры и факты международной коммунальной арифметики.

– Любимый, а что мы будем сегодня есть? Кальмары, омары, фуа-гра?

– Заплачу коммуналку и будем есть ла-сосиска.

Шутки ли ради? У этой супружеской пары из Эстонии точно все в порядке с юмором, чего не скажешь о счетах. И тут, как говорится, если бы не было так грустно. В блоге нехитрая арифметика – так, в месяц за свой дом они платят 260 евро, а еще приводят в пример квартиры разной площади.

– Само электричество у нас в декабре составило 112 евро. И доставка электричества – 71 евро.

– 71 евро за то, что кто-то когда-то протянул провода!

– 250 трехкомнатная, однокомнатная – 183, маленькая двухкомнатная – 191. И у нас 260 – вот такие квартплаты в месяц в Эстонии.

Куда проще рассуждать о коммунальных платежах Артуру из центра Минска, а не Нью-Йорка – одного из самых дорогих городов Америки, где электро- и водоснабжение, отопление отдано на откуп частным компаниям. Жители хоть и выбирают самое выгодное предложение на рынке, но все это не больше, чем маркетинговый ход. Никто не застрахован от скачков цен, а случаются они несколько раз за год.

Артур Гарфанкел, бывший житель США:

Если тут в месяц коммунальные услуги стоят 100 рублей, то там, в Нью-Йорке, будет тысяча рублей – в 10 раз дороже. Знаю случай, что и в 15 раз. Безумные цены. Нет никакой господдержки в плане коммунальных услуг или льгот для определенных категорий граждан. В последнее время обычные взносы и бытовые продукты стали настолько дорогими, что нормальные люди уже реально начали сталкиваться со сложностями.