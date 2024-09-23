Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Ливан готовятся к началу полномасштабной войны
Военные действия на Ближнем Востоке выходят за пределы локального конфликта. Теперь это не только бои в секторе Газа, противостояние распространяется уже по всему региону.
Израиль и Ливан продолжают массированные обстрелы приграничных районов, обвиняя друг друга в эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас, по данным мировых СМИ, обе стороны готовятся к началу полномасштабной войны, возможные последствия которой отразятся на всем мировом сообществе.
По заявлениям израильского командования, основная цель ЦАХАЛа – инфраструктура группировки «Хезболла». Но современные методы борьбы Тель-Авива с противником совсем не выглядят легальными и гуманными. Кроме массированных артобстрелов и облетов авиации, спецслужбы еврейского государства прибегают к диверсиям, которые неминуемо влекут за собой смерти мирных жителей.
За минувшие сутки под массированными обстрелами ЦАХАЛа оказались семь поселений. В результате атаки вызвали панику среди мирных жителей. Местные из южных регионов страны стали массово выезжать из зон боевых действий, направляясь в северные районы. Помимо того, Израильские спецслужбы прибегают к информационным уловкам, на телефоны граждан Ливана, кроме сообщений, начали приходить записанные аудиопослания с призывом эвакуироваться.
Мохаммед Сибаи, житель Бейрута (Ливан):
Этим утром мы получили сообщения, что Израиль увеличивает количество обстрелов, сейчас их насчитывается более 150-ти. Представители ЦАХАЛа говорят нам уезжать с территорий, которые находятся рядом с объектами «Хезболлы». Сейчас жизни мирных жителей уже не стоят ничего. Мы все знаем, исходя из прошлого опыта, что может творить Израиль и как на это отвечает «Хезболла». Но мы все-таки надеемся, что стороны придут к согласию. Мы не хотим войны. Мы это говорили с самого начала напряженности.
В свою очередь военные ливанской группировки наносят ответные удары по северным поселениями Израиля. Но железный купол ЦАХАЛа активно ликвидирует воздушные цели «Хезболлы». Постоянные обстрелы с обеих сторон не остаются безрезультатными. По сообщениям СМИ, Тель-Авив, как и Бейрут, готовится к началу полномасштабного конфликта. Эксперты отмечают, что начало третьей ливанской войны может погрузить весь Ближний Восток в хаос, что приведет не только к гуманитарным проблемам в регионе и росту цен нефтегазовых ресурсов на рынке, но и усилит позиции международного терроризма.