Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги

Резкое похолодание ожидается в Европе. И это стало поводом для беспокойства не только жителей континента, но и правительств ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии отопительного сезона власти Великобритании выступили с неожиданным заявлением, адресованным пенсионерам страны. Чиновники предложили взять кредиты на оплату коммунальных услуг. В 2024 году тепло обойдется, видимо, особенно дорого. О холодном отношении к людям говорят сами же граждане Королевства. Один из них – 80-летний Роджер. Вместо счастливой старости сегодня он думает о том, как бы пережить зиму. И он такой не один. В зоне риска порядка 130 тысяч человек по всей Великобритании. Все они рассчитывали на помощь государства, но пересмотр экономической политики новым правительством стал ударом сильнее, чем предстоящие морозы.

Раньше пенсионерам частично компенсировали затраты на отопление, теперь от этой практики решили отказаться. Социальный сектор, судя по всему, не входит в приоритеты британского правительства. Власти сошлись во мнении, что помощь государства нужна далеко не всем пенсионерам. Чтобы отсеять тех, кто якобы может позаботиться о себе самостоятельно, проведут проверку нуждаемости в льготах. Интересно, какие критерии при этом используют чиновники. Решение британских властей связаны с рекордным госдолгом Королевства. Впервые он достиг 100 % ВВП. Выбираться из экономической ямы власти Королевства будут за счет налогоплательщиков, которым придется еще туже затянуть пояса.

Я экономлю воду, сократил ее потребление до минимума. Почти не пользуюсь центральным отоплением. Это как вернуться в 1950-е годы. Я очень, очень разочарован. Я живу в старом продуваемом сквозняками доме. И есть много таких людей, как я. Зачем придираться к пенсионерам? Разве премьер Стармер собирается сократить свою зарплату? Нет, он сделал то же с пенсионерами. Отметим, что цена на отопление в Британии растет. Она снова прибавила 10 % в стоимости. В результате те, кто честно отработал положенный стаж и ушел на пенсию, все чаще выбирают в качестве места жительства социальные дома. Там как минимум есть отопление, а значит, и шанс пережить зиму.

Давайте попытаемся разобраться в бюджете 80-летнего британского пенсионера. Итак, при доходе в 1 300 фунтов стерлингов за коммунальные услуги придется отдать порядка 300 из них. Питание тоже не из дешевых. Килограмм мяса – 12 фунтов. Это навскидку около 50 наших рублей. Проезд на общественном транспорте – и сразу минус 13 белорусских рублей. Важно также учесть траты на лекарства. В пенсионном возрасте они составляют не менее 500 фунтов стерлингов в год. Но это без учета приемов у специалистов – это одна из самых серьезных статей расходов. Здоровье в Великобритании стоит дорого. Позволить себе регулярно посещать врачей могут далеко не все.