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Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги

23 сентября 2024 16:49
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Резкое похолодание ожидается в Европе. И это стало поводом для беспокойства не только жителей континента, но и правительств ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии отопительного сезона власти Великобритании выступили с неожиданным заявлением, адресованным пенсионерам страны.

Чиновники предложили взять кредиты на оплату коммунальных услуг. В 2024 году тепло обойдется, видимо, особенно дорого. О холодном отношении к людям говорят сами же граждане Королевства. Один из них – 80-летний Роджер. Вместо счастливой старости сегодня он думает о том, как бы пережить зиму. И он такой не один. В зоне риска порядка 130 тысяч человек по всей Великобритании. Все они рассчитывали на помощь государства, но пересмотр экономической политики новым правительством стал ударом сильнее, чем предстоящие морозы.

Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги-2

Раньше пенсионерам частично компенсировали затраты на отопление, теперь от этой практики решили отказаться. Социальный сектор, судя по всему, не входит в приоритеты британского правительства. Власти сошлись во мнении, что помощь государства нужна далеко не всем пенсионерам. Чтобы отсеять тех, кто якобы может позаботиться о себе самостоятельно, проведут проверку нуждаемости в льготах.

Интересно, какие критерии при этом используют чиновники. Решение британских властей связаны с рекордным госдолгом Королевства. Впервые он достиг 100 % ВВП. Выбираться из экономической ямы власти Королевства будут за счет налогоплательщиков, которым придется еще туже затянуть пояса.

Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги-4

Я экономлю воду, сократил ее потребление до минимума. Почти не пользуюсь центральным отоплением. Это как вернуться в 1950-е годы. Я очень, очень разочарован. Я живу в старом продуваемом сквозняками доме. И есть много таких людей, как я. Зачем придираться к пенсионерам? Разве премьер Стармер собирается сократить свою зарплату? Нет, он сделал то же с пенсионерами.

Отметим, что цена на отопление в Британии растет. Она снова прибавила 10 % в стоимости. В результате те, кто честно отработал положенный стаж и ушел на пенсию, все чаще выбирают в качестве места жительства социальные дома. Там как минимум есть отопление, а значит, и шанс пережить зиму.

Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги-6

Давайте попытаемся разобраться в бюджете 80-летнего британского пенсионера. Итак, при доходе в 1 300 фунтов стерлингов за коммунальные услуги придется отдать порядка 300 из них. Питание тоже не из дешевых. Килограмм мяса – 12 фунтов. Это навскидку около 50 наших рублей.

Проезд на общественном транспорте – и сразу минус 13 белорусских рублей. Важно также учесть траты на лекарства. В пенсионном возрасте они составляют не менее 500 фунтов стерлингов в год. Но это без учета приемов у специалистов – это одна из самых серьезных статей расходов. Здоровье в Великобритании стоит дорого. Позволить себе регулярно посещать врачей могут далеко не все.

Ограбление пенсионеров в Британии – чиновники предложили брать кредиты на коммунальные услуги-8

Трудности испытывают не только пенсионеры Британии, но и работающие жители. Их расходы растут, а вот доходы не меняются. Не раз это приводило к протестам, когда люди выходили на улицы с требованием увеличить оплату труда хотя бы на несколько процентов, но надеждам не суждено было сбыться. Впрочем, в Королевстве, вероятно, принято считать, что ваши ожидания – это ваши проблемы.

# Экономический кризис # Пенсионеры

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