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Ливан сообщает о 100 погибших в результате ударов Израиля

23 сентября 2024 14:01
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По данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в результате авиаударов Израиля по югу страны возросло до 100 человек, еще более 400 получили ранения. В числе жертв – женщины и дети. Об этом пишет РИА Новости.

Эскалация конфликта началась после взрывов средств связи 17-18 сентября, в которых погибли десятки человек и около 3 000 получили ранения. В Бейруте в результате израильских авиаударов по жилому дому погибли более 50 человек, включая командира «Хезболлы» Ибрагима Акиля. В ответ шиитские бойцы атаковали израильские объекты, включая базу ВВС и военно-промышленный комплекс.

# Международная политика

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