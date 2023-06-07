В МИД РФ предупредили о возможном подрыве Киевом ядерного хранилища в Харькове

В Киеве рассматривают возможность совершить подрыв хранилища ядерного топлива в Харькове. Такое заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет РИА Новости.

По информации МИД РФ, власти Киева способны на такое действие на фоне неудач ВСУ на поле боя. В России не исключают, что Украина вполне может устроить провокацию, подорвав хранилище с отработанным ядерным топливом.

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В среду, 7 июня, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию в СМИ о контрнаступлении ВСУ, отметил, что России пора остановить украинскую армию и начать наступление. По его словам, киевские власти находятся в тупике. Если ВСУ не покажут успехи, придется отвечать перед Западом, который вложил в страну огромные деньги. Как только кураторы разочаруются, на кону окажутся не только посты, но и жизнь президента Зеленского. Его ликвидируют, отметил Медведев. Потому Киев готов на все.