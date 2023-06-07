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Канада задыхается: из-за лесных пожаров города полны токсичного дыма

07 июня 2023 11:47
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Новости Канады. Канадские города задыхаются от дыма лесных пожаров, которые продолжают полыхать в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего страдают Торонто и Оттава, которые круглосуточно окутаны оранжевой дымкой.

Канада задыхается: из-за лесных пожаров города полны токсичного дыма-1

Министерство окружающей среды предупредило их жителей о высокой опасности для здоровья. Токсичный дым может вызвать раздражение дыхательных путей и обострить хронические заболевания. Людей попросили носить респираторы и, по возможности, не выходить из дома.

Канада задыхается: из-за лесных пожаров города полны токсичного дыма-4

Сейчас в Канаде полыхает около 200 лесных пожаров, последствия от которых уже ощутили на себе жители нескольких штатов США.

# Природные катаклизмы # Новости Канады # Фотофакт

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