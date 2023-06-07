Запад настроен на «ампутированную Украину». И решение о старте переговоров о мире будет исходить от него, а не от Киева. Об этом заявил обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц, пишет РИА Новости.

Автор допустил, что, возможно, киевские власти имеют другую точку зрения. Но несмотря на официальные сообщения Запада, не Киев будет принимать решение о старте мирных переговоров. Любые подвижки в этом направлении будут исходить от американского президента Байдена, глав правительств Британии, Франции и ФРГ. Многие государства Европейского союза и Североатлантического альянса не будут ждать пока ВСУ займут утерянные земли, а начнут переговоры с РФ. Они настроены на «ампутированную Украину», говорится в публикации.

Шильтц обращает внимание, что решающим фактом станет цена, которую Киеву и Западу в итоге придется заплатить за урегулирование конфликта. Автор сообщает и о членстве Киева в ЕС и НАТО: в ближайшие лет пятнадцать-двадцать реальностью присоединение страны не станет.