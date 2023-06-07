Минобороны РФ: украинские диверсанты подорвала аммиакопровод Тальятти-Одесса в Харьковской области

Диверсионно-разведывательная группа Украины подорвала аммиакопровод Тольятти-Одесса в Харьковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Атака со стороны ДРГ произошла в понедельник, 5 июня. В результате теракта пострадали мирные граждане. Людям незамедлительно была оказана медпомощь. Конашенков отметил, что через участки трубопровода, которые были повреждены, происходит стравливание остатков аммиака с территории Украины. Пострадавших среди военных РФ нет.