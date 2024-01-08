В МИД РФ отреагировали на решение ЕС о создании единой армии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прежде чем создавать собственные Вооруженные силы, ЕС должен сконцентрироваться на разрешении своих ключевых проблем. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила важность разработки вакцины против COVID-19 и гуманной охраны границ ЕС. Захарова также обратила внимание на проблему с беженцами в ЕС и затронула вопрос о том, какое горючее будет использовано в новой армии.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил точку зрения о целесообразности создания армии ЕС для сохранения мира и предотвращения конфликтов. Тем не менее по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Европа пренебрегает принципом неделимости безопасности и не учитывает интересы Москвы.