Масштабная акция протеста в Германии. Колонны немецких фермеров идут на Берлин

По всей Германии начались забастовки и блокировка автодорог. Колонны фермеров идут на Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей Германии начались забастовки и блокировка автодорог. Колонны фермеров идут на Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые уже добрались до Бранденбургских ворот. ФРГ ждут колоссальные пробки, фермеры угрожают перекрытием автобанов, а это может вызвать перебои с поставками товаров. Между тем на среду в стране анонсирована еще и забастовка железнодорожников, которая продолжится три дня.
На одном из видео, опубликованных в соцсетях, фермеры, которые требуют от правительства изменить планы по отмене льгот по налогу на дизельное топливо и транспорт, сбрасывают навоз на дороги в Штутгарте.