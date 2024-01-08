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Масштабная акция протеста в Германии. Колонны немецких фермеров идут на Берлин

08 января 2024 07:14
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По всей Германии начались забастовки и блокировка автодорог. Колонны фермеров идут на Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная акция протеста в Германии. Колонны немецких фермеров идут на Берлин-1

Некоторые уже добрались до Бранденбургских ворот. ФРГ ждут колоссальные пробки, фермеры угрожают перекрытием автобанов, а это может вызвать перебои с поставками товаров. Между тем на среду в стране анонсирована еще и забастовка железнодорожников, которая продолжится три дня.

Масштабная акция протеста в Германии. Колонны немецких фермеров идут на Берлин-4

На одном из видео, опубликованных в соцсетях, фермеры, которые требуют от правительства изменить планы по отмене льгот по налогу на дизельное топливо и транспорт, сбрасывают навоз на дороги в Штутгарте.

# Акции протеста # Новости Германии

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