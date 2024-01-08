Масштабная акция протеста в Германии. Колонны немецких фермеров идут на Берлин

По всей Германии начались забастовки и блокировка автодорог. Колонны фермеров идут на Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые уже добрались до Бранденбургских ворот. ФРГ ждут колоссальные пробки, фермеры угрожают перекрытием автобанов, а это может вызвать перебои с поставками товаров. Между тем на среду в стране анонсирована еще и забастовка железнодорожников, которая продолжится три дня.