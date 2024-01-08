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В Германии продолжается эвакуация населения – наводнение

08 января 2024 06:32
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В Германии продолжают борьбу со стихией. Там выпало рекордное количество осадков. Уровень воды в Эльбе, которая считается одной из главных водных артерий Центральной Европы, поднялся почти на 6 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии продолжается эвакуация населения – наводнение-1

По мнению экспертов, есть угроза прорыва дамбы. На помощь экстренным службам в борьбе с последствиями наводнений направлены военные. Продолжается эвакуация из населенных пунктов.

# Наводнение # Новости Германии

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