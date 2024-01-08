В Германии продолжается эвакуация населения – наводнение

В Германии продолжают борьбу со стихией. Там выпало рекордное количество осадков. Уровень воды в Эльбе, которая считается одной из главных водных артерий Центральной Европы, поднялся почти на 6 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.