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В МИД РФ назвали терроризмом заявление Буданова об убийстве русских

10 мая 2023 13:10
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В российском МИД слова руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что русских будут убивать в любой стране мира до полной победы Киева, назвали терроризмом. Об этом информирует РИА Новости. 

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, что еще нужно Белому дому, чтобы в таких высказываниях увидеть элементы экстремизма. «Прямая цитата. Убивать россиян по всему миру. Если это не терроризм, тогда что?» – дополнила Захарова. 

Ранее слова Буданова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание, что со стороны Запада не последовало никаких реакции на это террористическое заявление. Как сообщалось, в интервью Yahoo News глава военной разведки Украины сказал, что на русских будут совершаться атаки в любой стране мира до того момента, пока киевский режим не одержит победу. 

# Международная политика # Мария Захарова # Дмитрий Песков # Кирилл Буданов

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