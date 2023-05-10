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В Калининграде прокомментировали решение Польши о переименовании города в Крулевец

10 мая 2023 11:33
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Власти Калининграда не приемлют решение Польши о переименовании города в Крулевец и настаивают на соблюдении официальных названий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

По информации телеканала TVN, во вторник, 9 мая, Польша официально сменила наименование российского города на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши посоветовала употреблять только польский вариант названия и отказаться от употребления названия Калининград на польском языке. 

Лысков заявил, что у города есть официальное наименование – Калининград, а все прочие названия представляют собой инсинуации. Он привел ряд примеров, сравнив это постановление с тем, что Гданьск называют Данцигом, а Польшу – Королевством Польским, и отметил, что они придерживаются официальных топонимов и ждут того же от всех остальных.

# Международная политика

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