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Швейцария хочет направить деньги ЦБ РФ на восстановление Украины

10 мая 2023 12:42
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Швейцария изучает возможность использования почти $8,3 млрд российского ЦБ, хранящихся на ее территории, для восстановительных работ в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиана Майенфиша.

Он также добавил, у Швейцарии остается прежняя линия в вопросе о российском недвижимом имуществе и замороженных средствах на сумму 8,1 миллиарда долларов. Также банк Credit Suisse в Швейцарии заморозил более трети из российских активов на сумму $19,7 млрд, зарегистрированных в стране.

Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил, что согласно существующим правовым нормам переводить в Украину замороженные активы России незаконно.

# Международная политика

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