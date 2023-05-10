Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил авиакомпаниям РФ полёты в эту страну

С 15 мая 2023 года граждане Грузии будут иметь право посещать территорию РФ без получения визы на период до 90 суток, пишет ТАСС со ссылкой на указ президента Владимира Путина.

Это распространяется на всех граждан, за исключением тех, кто рассчитывает получить работу в России или пребывать в стране более длительный срок, в том числе для обучения. Помимо этого, другим указом российский президент отменил действовавший с 2019 года запрет на рейсы авиалиний РФ в Грузию и реализацию путевок в эту страну.

Президент Грузии высказала свое неодобрение и считает отмену Россией визового режима неприемлемым действием, которое она расценивает как провокацию.