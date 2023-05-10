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Песков: Запад не отреагировал на заявление Буданова об убийстве русских во всех странах

10 мая 2023 10:21
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В европейских столицах никак не отреагировали на заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что на российских граждан будут совершаться атаки во всех странах мира до тех пор, пока Киев не победит. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

По его словам, в Кремле не зафиксировали никаких реакций со стороны Запада на такое террористическое заявление. Ранее сообщалось, что в Москве пообещали отследить, как отреагируют в западных столицах на подобное. По словам Пескова, Российская Федерация особенно ждала, что скажет Вашингтон. Ранее он отмечал, что со стороны спецслужб РФ в свою очередь будут предприняты определенные действия на фоне таких угроз, а меры по защите россиян будут усилены. 

Как сообщалось, глава украинской военной разведки Буданов в интервью Yahoo News заявил, что русских будут убивать в любых государствах мира до полной победы киевского режима. Таким образом он ответил на вопрос о том, причастны ли украинские спецслужбы к смерти российского политолога Дарьи Дугиной. 

# Международная политика # Дмитрий Песков # Кирилл Буданов

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