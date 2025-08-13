В МИД напомнили, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали информацию о том, что в ходе российско-американских переговоров на Аляске будет обсуждаться территориальный обмен, пишет РИА Новости.
По словам заместителя директора департамента МИД России Алексея Фадеева, территориальное устройство РФ закреплено в Конституции государства. Российская делегация в переговорном процессе будет руководствоваться лишь национальными интересами, добавил он.
Читайте также:
Эстония объявила дипломата РФ персоной нон грата
Киев готовит провокации в целях срыва переговоров РФ и США 15 августа
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине – Bild
Фото: Pinterest