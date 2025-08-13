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В МИД напомнили, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции

13 августа 2025 12:18
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В МИД напомнили, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции-0

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали информацию о том, что в ходе российско-американских переговоров на Аляске будет обсуждаться территориальный обмен, пишет РИА Новости.

По словам заместителя директора департамента МИД России Алексея Фадеева, территориальное устройство РФ закреплено в Конституции государства. Российская делегация в переговорном процессе будет руководствоваться лишь национальными интересами, добавил он.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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