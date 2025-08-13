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Польские компании намерены сократить около 80 тыс. работников

13 августа 2025 11:04
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Способы и пути экономии ищут польские компании. Для того, чтобы выжить в сложных ситуациях, они вынуждены идти на увольнение персонала. Как сообщают местные СМИ, в первой половине 2025 года фирмы объявили о планах сократить до 80 тысяч рабочих мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские компании намерены сократить около 80 тыс. работников-2

Это больше, чем в 2020 году, пострадавшем от пандемии, вдвое превышает показатели 2024 года. Негативные тенденции затрагивают такие энергоемкие отрасли, как переработка и химическая промышленность. Масштаб проблемы демонстрирует и ситуация на железной дороге. Там увольнения связаны со снижением грузоперевозок. Эксперты объяснили это рядом причин как внешних, так и внутренних. Замедление экономики Еврозоны приводит к сокращению заказов. Кроме того, рост затрат на рабочую силу и электроэнергию приводит польские предприятия к финансовым проблемам. 

# Польша

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