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Латвия готовится к мерам экономии из-за кризиса в сельском хозяйстве

13 августа 2025 11:03
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Кризис в сельском хозяйстве Латвии и как следствие – введение чрезвычайной ситуации в отрасли нанесет удар по бюджету и экономике страны. Об этом заявила в интервью местным СМИ премьер-министр балтийской республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия готовится к мерам экономии из-за кризиса в сельском хозяйстве-2

Из-за неурожая основных культур, таких как капуста, картофель и пшеница, фермеры несут громадные убытки. Сейчас правительство ищет пути и возможности, как поддержать своих производителей. Для этого нужны деньги. Сейчас кабмин ждет аналитику Министерства финансов. Первые оценки показывают, что необходимы предпринимать меры экономии. 

Латвия готовится к мерам экономии из-за кризиса в сельском хозяйстве-4

Эвика Силиня, премьер-министр Латвии:
В обществе и разных организациях эмоций много, и часто звучат призывы искать бюджетные средства в других местах. Каждая отрасль считает, что в ней невозможно экономить, хотя крупные средства часто сосредоточены в госпредприятиях и службах. Поэтому сейчас необходимо оценить и функции учреждений, и их эффективность.

Глава кабмина сообщила, что планирует встретиться с министрами, чтобы обсудить реализацию и других ключевых планов – демографических мер, образовательных программ и укрепления безопасности. Она добавила, что не хочет сокращать объем и качество услуг для жителей, особенно в сфере здравоохранения, но государственному управлению придется искать пути оптимизации своей работы. 

# Латвия # Сельское хозяйство

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