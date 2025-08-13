Эстония объявила дипломата РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Эстонии информировало о решении выслать из страны дипломата РФ, пишет РИА Новости.

Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации был вызван 13 августа в эстонский МИД, где ему вручена дипломатическая нота об объявлении первого секретаря аппарата посольства РФ персоной нон грата. По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, российский дипломат «принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций».

Телерадиокомпания ERR сообщает, что высылаемый дипломат – первый секретарь посольства России в Таллине Дмитрий Прилепин.

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