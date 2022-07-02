В Эстонии учителя готовятся к забастовке. Они требуют пересмотреть размер зарплаты и условия труда

Новости Эстонии. В Эстонии учителя готовятся к забастовке. Об этом рассказали в правлении Союза работников образования страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если власти не повысят зарплаты учителей до 120 % от средней ежемесячной оплаты по стране, то уже осенью начнутся забастовки. Кроме того, в управлении отметили и тяжелые условия труда работников образования. С каждым годом средний возраст учителей увеличивается, а 90 % из них испытывают выгорание или близки к этому.