В Мадриде +31, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 31 мая по 6 июня

В Париже синоптики осадков не обещают. Столбик термометра покажет +12°C. В Вене без осадков, температура воздуха +13°C.

В Риме до 20 градусов тепла, возможна гроза, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде воздух прогреется до +31 градуса. В столице Болгарии ожидается +15°C. В Анкаре температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +17°C, здесь возможны сильный дождь и гроза.

В Афинах также вероятны гроза и дождь. Здесь обещают 22 градуса тепла. Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге и Вильнюсе прогнозируют 11 градусов тепла, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +12°C. В Киеве температура воздуха всего +12°C, здесь возможен дождь. «Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?