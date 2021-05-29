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В Мадриде +31, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 31 мая по 6 июня

29 мая 2021 14:10
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В Париже синоптики осадков не обещают. Столбик термометра покажет +12°C. В Вене без осадков, температура воздуха +13°C.

В Мадриде +31, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 31 мая по 6 июня-1

В Риме до 20 градусов тепла, возможна гроза, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде воздух прогреется до +31 градуса.

В столице Болгарии ожидается +15°C. В Анкаре температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +17°C, здесь возможны сильный дождь и гроза.

В Мадриде +31, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 31 мая по 6 июня-4

В Афинах также вероятны гроза и дождь. Здесь обещают 22 градуса тепла.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге и Вильнюсе прогнозируют 11 градусов тепла, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +12°C. В Киеве температура воздуха всего +12°C, здесь возможен дождь.

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В Мадриде +31, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 31 мая по 6 июня-7

В Москве также ожидается дождь. Столбики термометров покажут лишь +9°C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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