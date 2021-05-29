«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?

Какая погода ждет белорусов в самом начале лета? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

31 мая, в понедельник, под влиянием поля пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов на большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. При этом ночью будет особенно прохладно – от +3 до +9°C, днем термометры покажут не выше +9 – +16 градусов.

Во вторник, 1 июня, погода также ожидается довольно прохладной, в неустойчивой воздушной массе во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. При этом ночная температура прогнозируется в пределах от +4 до +11°C, днем ожидается от +12 до +19°C.