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«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?

29 мая 2021 13:08
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Какая погода ждет белорусов в самом начале лета? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
31 мая, в понедельник, под влиянием поля пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов на большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. При этом ночью будет особенно прохладно – от +3 до +9°C, днем термометры покажут не выше +9 – +16 градусов.

Во вторник, 1 июня, погода также ожидается довольно прохладной, в неустойчивой воздушной массе во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. При этом ночная температура прогнозируется в пределах от +4 до +11°C, днем ожидается от +12 до +19°C.

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-4

В середине недели станет чаще проглядывать солнце, температурный фон в дневные часы повысится до +15 – +22°C, местами пройдут, в основном по югу, кратковременные дожди.

Во второй половине недели ожидается типичная июньская погода, умеренно теплая, время от времени с кратковременными дождями.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-7

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-9

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-11

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-13

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-15

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Ольга Федотова # Фотофакт

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