Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции

Новости Франции. Радостное событие в зоопарке Франции. Там появился на свет детеныш жирафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Радостное событие в зоопарке Франции. Там появился на свет детеныш жирафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышу чуть больше 20 дней, он здоров и очень любознателен. С интересом изучает окружающий мир вместе со старшим другом.
Оба жирафенка пробудут в зоопарке рядом с мамами примерно год. Затем малышей планируют перевезти в другое место, где они смогут создать уже свои семьи.
За последние 40 лет численность жирафов в дикой природе снизилась примерно на 30 %. Осталось всего порядка 117 тысяч особей.
Как минимум два подвида этих млекопитающих находятся под угрозой исчезновения.