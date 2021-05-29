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Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции

29 мая 2021 14:09
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Новости Франции. Радостное событие в зоопарке Франции. Там появился на свет детеныш жирафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-1

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-3

Малышу чуть больше 20 дней, он здоров и очень любознателен. С интересом изучает окружающий мир вместе со старшим другом. 

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-6

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-8

Оба жирафенка пробудут в зоопарке рядом с мамами примерно год. Затем малышей планируют перевезти в другое место, где они смогут создать уже свои семьи. 

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-11

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-13

За последние 40 лет численность жирафов в дикой природе снизилась примерно на 30 %. Осталось всего порядка 117 тысяч особей. 

Посмотрите, как два маленьких жирафа гуляют по зоопарку во Франции-16

Как минимум два подвида этих млекопитающих находятся под угрозой исчезновения. 

# Зоопарк # Фотофакт

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