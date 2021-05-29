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Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек

29 мая 2021 12:37
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Новости Колумбии. Колумбия охвачена массовыми беспорядками. На акцию, приуроченную к месяцу антиправительственных протестов, вышли тысячи жителей в нескольких регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек-1

В городе Кали, ставшем одним из эпицентров столкновений, демонстранты убили правоохранителя. Ранее сотрудник открыл огонь по активистам и застрелил двоих из них.

Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек-4

Протесты в Колумбии становятся все более ожесточенными. Демонстранты устраивают погромы и совершают поджоги. На одной из парковок сгорели десятки автомобилей. Полицейских забрасывают камнями.

Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек-7

В ответ правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ. Для борьбы с беспорядками президент страны направил в Кали дополнительные войска. Объявлен комендантский час.

Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек-10

Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают против социального неравенства и полицейского насилия. С начала протестов погибли более 50 человек, свыше 2 000 пострадали, в том числе сотни правоохранителей.

# Акции протеста # Фотофакт

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