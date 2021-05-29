Протесты в Колумбии становятся всё более ожесточёнными: погибли более 50 человек

Новости Колумбии. Колумбия охвачена массовыми беспорядками. На акцию, приуроченную к месяцу антиправительственных протестов, вышли тысячи жителей в нескольких регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Кали, ставшем одним из эпицентров столкновений, демонстранты убили правоохранителя. Ранее сотрудник открыл огонь по активистам и застрелил двоих из них.

Протесты в Колумбии становятся все более ожесточенными. Демонстранты устраивают погромы и совершают поджоги. На одной из парковок сгорели десятки автомобилей. Полицейских забрасывают камнями.

В ответ правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ. Для борьбы с беспорядками президент страны направил в Кали дополнительные войска. Объявлен комендантский час.