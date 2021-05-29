Коронавирус: во Вьетнаме выявили новый штамм, в Японии продлили режим ЧП

Во Вьетнаме обнаружен гибридный штамм COVID-19. Новая разновидность вируса одновременно обладает свойствами двух наиболее опасных штаммов – индийского и британского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названия у гибрида пока нет, однако уже установлено, что он более заразный и легко передается воздушным путем. Именно эта вариация COVID вызвала всплеск заражений в двух провинциях на севере страны.

Непростая эпидситуация и в других странах. Власти Японии на фоне распространения инфекции и угрозы новых штаммов вируса продлили режим чрезвычайного положения. Мера коснулась 9 префектур страны, в том числе Токио, и будет действовать как минимум до 20 июня.