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Коронавирус: во Вьетнаме выявили новый штамм, в Японии продлили режим ЧП

29 мая 2021 12:39
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Во Вьетнаме обнаружен гибридный штамм COVID-19. Новая разновидность вируса одновременно обладает свойствами двух наиболее опасных штаммов – индийского и британского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус: во Вьетнаме выявили новый штамм, в Японии продлили режим ЧП-1

Названия у гибрида пока нет, однако уже установлено, что он более заразный и легко передается воздушным путем. Именно эта вариация COVID вызвала всплеск заражений в двух провинциях на севере страны.

Коронавирус: во Вьетнаме выявили новый штамм, в Японии продлили режим ЧП-4

Непростая эпидситуация и в других странах. Власти Японии на фоне распространения инфекции и угрозы новых штаммов вируса продлили режим чрезвычайного положения. Мера коснулась 9 префектур страны, в том числе Токио, и будет действовать как минимум до 20 июня.

Коронавирус: во Вьетнаме выявили новый штамм, в Японии продлили режим ЧП-7

Впереди Олимпиада, и, несмотря на эпидобстановку и недовольство жителей, Игры намерены провести согласно плану.

# Коронавирус # Фотофакт

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