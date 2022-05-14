В Мадриде +28°C, в Москве +16°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 мая

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, с дождем и молниями, столбик термометра здесь покажет +28 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +27 °С, здесь обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, без осадков. В Риме до +27 °С, погода сохранится ясная, с переменной облачностью. Такую же погоду обещают в Мадриде, здесь воздух прогреется до +28 °С.

В столице Болгарии +24 °С, будет пасмурно с дождем. Дождь с молниями обещают в Анкаре, ожидается +23 °С. В Афинах будет солнечная погода с переменной облачностью, но без осадков и +27 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге ясная, малооблачная погода, там прогнозируют +16 °С, без осадков. В Вильнюсе +17 °С, также ясная малооблачная погода без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +22 °С, погода будет ясная, с переменной облачностью, осадков не предвидится.