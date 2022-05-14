Индия запретила экспорт пшеницы. Власти опасаются нехватки зерна

Новости Индии. На фоне ухудшения ситуации с продовольствием в мире Индия запретила экспорт пшеницы, причем это решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщило Министерство торговли и промышленности страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению ведомства, это сделано из-за внезапного скачка мировых цен на зерно и для сохранения продовольственной безопасности. В марте Индия заявила о намерении стать ведущим мировым экспортером пшеницы, однако из-за ряда причин, в том числе жары, власти опасаются нехватки зерна. Решение индийских властей может вызвать панику на мировом рынке. Ведь именно на Индию возлагались надежды на то, что она восполнит пробел в глобальных поставках пшеницы.