Прямой эфир

Индия запретила экспорт пшеницы. Власти опасаются нехватки зерна

14 мая 2022 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. На фоне ухудшения ситуации с продовольствием в мире Индия запретила экспорт пшеницы, причем это решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщило Министерство торговли и промышленности страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия запретила экспорт пшеницы. Власти опасаются нехватки зерна-1

По заявлению ведомства, это сделано из-за внезапного скачка мировых цен на зерно и для сохранения продовольственной безопасности. В марте Индия заявила о намерении стать ведущим мировым экспортером пшеницы, однако из-за ряда причин, в том числе жары, власти опасаются нехватки зерна.  Решение индийских властей может вызвать панику на мировом рынке. Ведь именно на Индию возлагались надежды на то, что она восполнит пробел в глобальных поставках пшеницы.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При пожаре в Нью-Дели погибли 27 человек, более 40 пострадали
14 мая 2022 09:36

При пожаре в Нью-Дели погибли 27 человек, более 40 пострадали

Страны Балтии предложили НАТО увеличить численность войск на их территории
14 мая 2022 09:24

Страны Балтии предложили НАТО увеличить численность войск на их территории

Литовские фермеры заменили тракторы лошадьми
13 мая 2022 14:37

Литовские фермеры заменили тракторы лошадьми