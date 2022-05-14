Мясо в Германии подорожало вдвое. В Европе нарастает экономический кризис

Экономический кризис продолжает усиливаться в Европе. Банк Англии предупредил, что в 2022 году страна столкнется с резким экономическим спадом. А уровень инфляции в ближайшее время может достичь и даже превысить отметку в 10%, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это известие вызвало шок и даже панику у британцев, которые и так стремительно скатываются в нищету из-за быстрого роста цен. Повышение тарифов на коммунальные услуги и ставки налогов уже привели к резкому сокращению бюджета среднестатистической семьи в среднем на полторы тысячи долларов.