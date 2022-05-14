Мясо в Германии подорожало вдвое. В Европе нарастает экономический кризис
Экономический кризис продолжает усиливаться в Европе. Банк Англии предупредил, что в 2022 году страна столкнется с резким экономическим спадом. А уровень инфляции в ближайшее время может достичь и даже превысить отметку в 10%, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это известие вызвало шок и даже панику у британцев, которые и так стремительно скатываются в нищету из-за быстрого роста цен. Повышение тарифов на коммунальные услуги и ставки налогов уже привели к резкому сокращению бюджета среднестатистической семьи в среднем на полторы тысячи долларов.
Около полутора миллионов британских домохозяйств скоро начнут испытывать трудности с оплатой счетов и расходами на еду. И экономисты ожидают очередного роста цен. По их подсчетам газ будет стоить на 81 % дороже, а цены на электроэнергию вырастут на 36 %.
Мрачные перспективы ожидают и жителей Германии. Экономисты прогнозируют, что цены на продукты питания там уже совсем скоро вырастут на 20 %. При том, что и сейчас они обходятся недешево. Мясо подорожало почти на 50 %, молоко на 33 %, овощи в среднем на 34 %.
Не легче и соседней Франции. Там инфляция составила около 5,5 %. Это самый низкий показатель в еврозоне, но самый высокий в стране за 40-летний период. Энергоносители подорожали на 26,5 %, продукты на 4 %.