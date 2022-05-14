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При пожаре в Нью-Дели погибли 27 человек, более 40 пострадали

14 мая 2022 09:36
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Новости Индии. 27 человек погибли, более 40 пострадали при сильном пожаре в столице Индии. Огонь вспыхнул на первом этаже офисного здания и быстро распространился по всем этажам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре в Нью-Дели погибли 27 человек, более 40 пострадали-1

На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов. Им удалось эвакуировать из полыхающих помещений 70 человек.  Для этого использовали спецтехнику и даже веревочные лестницы. Многие, спасаясь от дыма и пламени, выпрыгивали из окон.  Не исключено, что количество жертв трагедии может вырасти, так как спасатели обследовали лишь несколько этажей. Причина ЧП пока неизвестна. Начато расследование, по предварительной версии в здании были нарушены правила пожарной безопасности.

# Пожар # Фотофакт

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