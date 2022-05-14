Ожидаются майские грозы и до +21°С. Прогноз синоптиков на неделю по областям Беларуси

По-настоящему летняя: с пригревающим солнышком и дождем – такой запомнится белорусам уходящая неделя. На северо-западе страны температура к середине недели поднялась до рекордной отметки +20 °С, а на юго-востоке до +26 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». Лишь к концу недели страну накрыли осадки, при этом теплая погода по-прежнему сохранялась.
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?
Гроза в начале мае – это действительно классика. Единственное, что очень хочется сохранить, несмотря на непогоду, это тепло, предвещающее скорое наступление лета.
В воскресенье, 15 мая, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +7 °С. Днем до +17 °С, по югу до +20 °С. Сильные дожди уже с начала недели накроют северный регион и продлятся до середины недели.
В Мадриде +28°C, в Москве +16°C. О погоде в Европе на неделю с 16 по 22 мая читайте здесь.
В понедельник, 16 мая, западная часть нашей страны окажется во власти ясной погоды, с переменной облачностью, дождем и громом, на севере столбик термометра опустится до +9 °С, в ночное время суток возможны заморозки.
Во вторник, 17 мая, в большинстве регионов сохранится дождливая погода, ожидается до +12 °С, в столице погода начнет проясняться к концу недели.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.