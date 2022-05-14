Ожидаются майские грозы и до +21°С. Прогноз синоптиков на неделю по областям Беларуси

По-настоящему летняя: с пригревающим солнышком и дождем – такой запомнится белорусам уходящая неделя. На северо-западе страны температура к середине недели поднялась до рекордной отметки +20 °С, а на юго-востоке до +26 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». Лишь к концу недели страну накрыли осадки, при этом теплая погода по-прежнему сохранялась.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Гроза в начале мае – это действительно классика. Единственное, что очень хочется сохранить, несмотря на непогоду, это тепло, предвещающее скорое наступление лета.