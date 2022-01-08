В Мадриде +15°C, в Москве -9°C. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 января

В Париже синоптики обещают кратковременные осадки, столбик термометра здесь покажет +6 °С, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене температура воздуха снизится до +4 °С. В Риме до +10 °С. В Мадриде воздух прогреется до +15 °С.

В столице Болгарии +3 °С, синоптики прогнозируют кратковременные осадки. В Анкаре также ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +10 °С. В Афинах обещают осадки и +13 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -3 °С. В Вильнюсе -2 °С и осадки. В Варшаве температура воздуха будет около 0 °С, возможны кратковременные осадки. В Киеве, по прогнозам, аналогичная температура – около 0 °С, также возможны осадки. В Москве будет без осадков, но морозно – столбики термометров покажут здесь -9 °С.