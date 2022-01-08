«Это всё страшно и тяжело». Что говорят туристы из России, которые оказались в Казахстане во время протестов?

Новости Казахстана. Особенно сложным прошедший день стал для Алматы. Еще утром там были слышны выстрелы. Ранее в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Еще один подросток с тем же ранением накануне, 7 января, был доставлен в больницу. Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе продолжает действовать режим ЧП и комендантский час. Выходить на улицу запрещено с 11 вечера и до 7 утра, ограничения на въезд и выезд из города действуют круглосуточно. Больше всего от погромов и неудобств устали мирные люди. Так, в Актау назрел протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни. Возможно, вскоре там последуют столичному примеру, где накануне были сформированы народные дружины. Глава народной дружины в Казахстане: «Мы против мародеров, против этой розни. В нашей стране должен быть мир». Тут подробности.

Тем временем сегодня, 8 января, полностью развеяны слухи, что первый президент Казахстана покинул страну. С заявлением выступил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева. В целом удалось восстановить конституционный порядок. Прежде всего речь идет о столице. В банкоматах появились наличные, транспорт работает в штатном режиме. Что происходит 8 января в Казахстане, читайте здесь.

Несмотря на постепенное возвращение Казахстана, в первую очередь столицы, в привычное русло, многие приезжие объяснимо спешат покинуть страну. Так, сегодня 25 российских туристов эвакуировали из Казахстана военным бортом. Они приехали туда на праздники покататься на лыжах, а сегодня благодарят за то, что вскоре смогут оказаться дома.

Попали в ситуацию, когда случилось это ужасное происшествие. И сейчас нас военным бортом отсюда вывозят, потому что, видимо, никаких других способов нет. В связи с этим очень хочу поблагодарить слаженную работу наших военных, наших ребят, которые нас спасали, вывозили из этой страшной ситуации. Огромное спасибо, дай бог вам здоровья. Ну и нам, конечно, быстрее добраться домой, потому что это все страшно и тяжело. Спасибо, ребят, спасибо.