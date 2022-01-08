В банкоматах появились наличные, транспорт работает в штатном режиме. Что происходит 8 января в Казахстане?

Новости Казахстана. Сложная ситуация сейчас сохраняется в Алматы, где идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Сложная ситуация сейчас сохраняется в Алматы, где идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре города продолжается стрельба, ранее от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Правоохранители также предупреждают о манипуляциях со стороны нападавших. Переодевшись в форму силовиков, террористы могут совершать провокации. Становится все больше в городе и военной техники. От беспорядков больше всего устали мирные люди. Так, в Актау назревает протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни.
Тем временем 8 января полностью развеяны слухи, что первый президент Казахстана покинул страну. С заявлением выступил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева. В целом удалось восстановить конституционный порядок. Прежде всего речь идет о столице. В банкоматах Нур-Султана появились наличные. Общественный транспорт и все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Накануне в столичном городе были сформированы народные дружины.
В 7 января экс-советник Нурсултана Назарбаева заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота. В связи с этим бывшему председателю Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову грозит до 15 лет лишения свободы по статье о госизмене.
«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане – подробнее здесь.
Посчитано, что за время беспорядков в Казахстане материальный ущерб составляет свыше 200 миллионов долларов. Задержаны почти 4,5 тысячи человек. Количество жертв уточняется.
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