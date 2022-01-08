В банкоматах появились наличные, транспорт работает в штатном режиме. Что происходит 8 января в Казахстане?

В центре города продолжается стрельба, ранее от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Правоохранители также предупреждают о манипуляциях со стороны нападавших. Переодевшись в форму силовиков, террористы могут совершать провокации. Становится все больше в городе и военной техники. От беспорядков больше всего устали мирные люди. Так, в Актау назревает протест против протестующих. Жители города недовольны тем, что активисты перекрывают дороги и мешают обычной жизни.

Тем временем 8 января полностью развеяны слухи, что первый президент Казахстана покинул страну. С заявлением выступил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева. В целом удалось восстановить конституционный порядок. Прежде всего речь идет о столице. В банкоматах Нур-Султана появились наличные. Общественный транспорт и все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Накануне в столичном городе были сформированы народные дружины.