Захарова: ОБСЕ даже не поинтересовалась судьбой журналистов «Мира» и других СМИ

Новости Казахстана. В Алматы продолжает действовать режим ЧП и комендантский час. Выходить на улицу запрещено с 11 вечера и до 7 утра, ограничения на въезд и выезд из города действуют круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В беспорядках чаще всего страдают мирные граждане и люди, выполняющие свой долг. Вопрос незамеченности жертв среди тех, кто пострадал во время выполнения своей работы, затронула представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России:
Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов?
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