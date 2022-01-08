Захарова: ОБСЕ даже не поинтересовалась судьбой журналистов «Мира» и других СМИ

Новости Казахстана. В Алматы продолжает действовать режим ЧП и комендантский час. Выходить на улицу запрещено с 11 вечера и до 7 утра, ограничения на въезд и выезд из города действуют круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В беспорядках чаще всего страдают мирные граждане и люди, выполняющие свой долг. Вопрос незамеченности жертв среди тех, кто пострадал во время выполнения своей работы, затронула представитель МИД России Мария Захарова.