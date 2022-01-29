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В Канаде дальнобойщики устроили массовую акцию протеста против обязательной вакцинации

29 января 2022 12:47
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Новости Канады. Жители Канады бунтуют против обязательной вакцинации. Массовую акцию протеста там проводят дальнобойщики. Они вышли, вернее, выехали на свою демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде дальнобойщики устроили массовую акцию протеста против обязательной вакцинации-1

По новым требованиям, чтобы спокойно работать, они должны сделать прививку, иначе им грозит наказание, вплоть до запрета садиться за руль. В знак протеста многочисленная колонна грузовиков проехала через Торонто и приехала в Оттаву.

В Канаде дальнобойщики устроили массовую акцию протеста против обязательной вакцинации-4

Там водители намерены провести мирную акцию. Их требования нашли горячую поддержку и у простых канадцев. Они выстроились вдоль дорог, чтобы подбодрить дальнобойщиков.

# Акции протеста # Фотофакт

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