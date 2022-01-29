В Канаде дальнобойщики устроили массовую акцию протеста против обязательной вакцинации

Новости Канады. Жители Канады бунтуют против обязательной вакцинации. Массовую акцию протеста там проводят дальнобойщики. Они вышли, вернее, выехали на свою демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым требованиям, чтобы спокойно работать, они должны сделать прививку, иначе им грозит наказание, вплоть до запрета садиться за руль. В знак протеста многочисленная колонна грузовиков проехала через Торонто и приехала в Оттаву.