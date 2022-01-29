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В Боливии из-за наводнений погибли 20 человек

29 января 2022 12:49
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Новости Боливии. 20 человек погибли при наводнении в Боливии. Юг страны оказался под водой из-за непрекращающихся ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие города и поселки были отрезаны от внешнего мира, так как дороги оказались затоплены или завалены сошедшими селями.

В Боливии из-за наводнений погибли 20 человек-1

Всего от наводнений пострадали около 60 тысяч человек, но больше всего фермеры, которые потеряли почти весь свой урожай. Стихия уничтожила большое количество виноградников. В пострадавших регионах власти объявили повышенный уровень опасности, так как синоптики обещают, что дожди, вызвавшие разливы рек, продолжатся.

# Наводнение # Фотофакт

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