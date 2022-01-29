В Боливии из-за наводнений погибли 20 человек

Новости Боливии. 20 человек погибли при наводнении в Боливии. Юг страны оказался под водой из-за непрекращающихся ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие города и поселки были отрезаны от внешнего мира, так как дороги оказались затоплены или завалены сошедшими селями.

Всего от наводнений пострадали около 60 тысяч человек, но больше всего фермеры, которые потеряли почти весь свой урожай. Стихия уничтожила большое количество виноградников. В пострадавших регионах власти объявили повышенный уровень опасности, так как синоптики обещают, что дожди, вызвавшие разливы рек, продолжатся.