В Литве под водой нашли бронемашину пропавших военных США

Командование армии США в Европе сообщило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, которая пропала во время учений с четырьмя военнослужащими, была найдена на дне одного из водоемов в Литве. Об этом пишет РИА Новости.
Командование армии США в Европе сообщило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, которая пропала во время учений с четырьмя военнослужащими, была найдена на дне одного из водоемов в Литве. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Поиски военнослужащих продолжаются, но портал LRT сообщает, что они могли погибнуть, хотя официальных подтверждений этому пока нет.