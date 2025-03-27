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В Литве под водой нашли бронемашину пропавших военных США

27 марта 2025 07:35
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Командование армии США в Европе сообщило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, которая пропала во время учений с четырьмя военнослужащими, была найдена на дне одного из водоемов в Литве. Об этом пишет РИА Новости.

В Литве под водой нашли бронемашину пропавших военных США-1

 Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Поиски военнослужащих продолжаются, но портал LRT сообщает, что они могли погибнуть, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

# Несчастный случай # Армия # США

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