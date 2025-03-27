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26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее

27 марта 2025 07:05
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Шестые сутки не могут потушить лесные пожары в Южной Корее. Огонь забрал жизни 26 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее-2

В основном это пожилые люди, которые не успели эвакуироваться. Самые сильные лесные пожары в истории страны по последним данным охватили территорию свыше семнадцати с половиной тысяч гектаров. Огонь перекинулся на деревни рядом с лесами. Многие дома сгорели дотла. Уничтожен один из буддийских храмов, которому было более1 300 лет. Ущерб оценивается в миллиарды.

# Пожар # Новости Южной Кореи

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