Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

Более двух тысяч человек эвакуировали в Чили из-за лесных пожаров. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двух тысяч человек эвакуировали в Чили из-за лесных пожаров. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь охватил обширные территории в центральной части страны. Власти ввели там наивысший красный уровень опасности. Закрыты административные учреждения, детские сады и школы. По данным местных СМИ, уже сгорело свыше 1 200 гектаров зеленых насаждений. Сильные порывы ветра затрудняют борьбу с огнем. К тушению привлекли десятки спасательных команд.