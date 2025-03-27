Прямой эфир

Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

27 марта 2025 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более двух тысяч человек эвакуировали в Чили из-за лесных пожаров. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили-2

Огонь охватил обширные территории в центральной части страны. Власти ввели там наивысший красный уровень опасности. Закрыты административные учреждения, детские сады и школы. По данным местных СМИ, уже сгорело свыше 1 200 гектаров зеленых насаждений. Сильные порывы ветра затрудняют борьбу с огнем. К тушению привлекли десятки спасательных команд.

# Пожар # Новости Чили

Другие новости рубрики

Все новости
Ряд европейских стран отвергают план главы Еврокомиссии по перевооружению
27 марта 2025 06:02

Ряд европейских стран отвергают план главы Еврокомиссии по перевооружению

Литва находится в процессе выхода из Оттавской конвенции
26 марта 2025 17:13

Литва находится в процессе выхода из Оттавской конвенции

В Париже 27 марта пройдёт саммит по Украине
26 марта 2025 17:12

В Париже 27 марта пройдёт саммит по Украине