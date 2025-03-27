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Правительство США может к августу столкнуться с дефолтом из-за потолка госдолга

27 марта 2025 07:07
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Правительство США может столкнуться с дефолтом уже к началу августа, если не будет повышен потолок госдолга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство США может к августу столкнуться с дефолтом из-за потолка госдолга-2

Ранее аналитики прогнозировали, что это произойдет между серединой июля и началом октября. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства. Сразу после инаугурации Дональда Трампа власти приступили к масштабной проверке расходов бюджета. Госдолг США в данный момент превышает 36 триллионов долларов.

# Экономический кризис # Новости США

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