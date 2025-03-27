Правительство США может к августу столкнуться с дефолтом из-за потолка госдолга

Правительство США может столкнуться с дефолтом уже к началу августа, если не будет повышен потолок госдолга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее аналитики прогнозировали, что это произойдет между серединой июля и началом октября. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства. Сразу после инаугурации Дональда Трампа власти приступили к масштабной проверке расходов бюджета. Госдолг США в данный момент превышает 36 триллионов долларов.