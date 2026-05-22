На случай войны – Польша стала строить больше убежищ

В Польше настоящий бункерный бум. Власти активно готовят население к войне. Затраты колоссальные. В 2025 году на убежища выделили около 2,5 млрд злотых, или 660 миллионов долларов, а в 2026-м эта цифра выросла почти до 4 млрд злотых, то есть около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что же так напугало правительство? Сентябрьский инцидент с беспилотниками, которые залетели на польскую территорию. Они были сбиты истребителями НАТО, но осадок, похоже, остался.

И тут власти поняли, что не могут обеспечить безопасность своих граждан. Исследования показали: из 38 миллионов жителей Польши лишь 4 % могут рассчитывать на настоящее убежище – с противоударными дверями и системами фильтрации воздуха. Остальным в случае реальной угрозы пришлось бы ютиться в метро, подвалах или тоннелях, которые плохо защищены в случае бомбардировок.

Кроме того, сохранившиеся в стране бомбоубежища скорее напоминают музейные экспонаты времен холодной войны, чем действующие объекты. Теперь цель властей – обеспечить половине городских жителей доступ хотя бы к какому-либо укрытию. Однако, несмотря на выделенные деньги, множество проектов остаются лишь на бумаге.